Об этом сообщает «НБН».
Известный российский блогер Илья Варламов в социальной сети Twitter вспомнил общение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в 2005 году. Тогда глава Кремля пообещал, что во время его президентства пенсионный возраст для россиян не будут повышать. Но, как известно, в 2019 году в России таки повысили пенсионный возраст. Мужчины начали выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет.
Напоминание Варламова вызвало бурную реакцию у россиян. Многие начали критиковать президента за пустое обещание.
«Он имел в виду тот текущий срок», — шутят пользователи.
«Народ обманули и точка».
«Грош цена его пустым обещанием».
«Ему не до народа, он хочет играть в геополитику», — пишут комментаторы.
Однако среди комментаторов есть и такие, которые начали защищать президента РФ – он бросились критиковать блогера Варламова, который поднял эту тему.
Ранее мы сообщали, что опрос показал, как россияне относятся к украинцам.
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