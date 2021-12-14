Об этом сообщает «НБН».

Известный российский блогер Илья Варламов в социальной сети Twitter вспомнил общение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в 2005 году. Тогда глава Кремля пообещал, что во время его президентства пенсионный возраст для россиян не будут повышать. Но, как известно, в 2019 году в России таки повысили пенсионный возраст. Мужчины начали выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет.

Когда-то Путин обещал, что при его президентстве пенсионный возраст не тронут. А дальше вы знаете…



Так что же поменялось с реформой? Переведу на простой русский язык! pic.twitter.com/wWjTUuR859 — Ilya Varlamov (@varlamov) December 14, 2021

Напоминание Варламова вызвало бурную реакцию у россиян. Многие начали критиковать президента за пустое обещание.

«Он имел в виду тот текущий срок», — шутят пользователи. «Народ обманули и точка». «Грош цена его пустым обещанием». «Ему не до народа, он хочет играть в геополитику», — пишут комментаторы.

Однако среди комментаторов есть и такие, которые начали защищать президента РФ – он бросились критиковать блогера Варламова, который поднял эту тему.

Ранее мы сообщали, что опрос показал, как россияне относятся к украинцам.