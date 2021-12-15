Как информирует «НБН» со ссылкой на РИА «Новости», во время брифинга, пятнадцатого декабря, Джо Байден заявил, что он хотел бы еще раз провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Согласно словам лидера американцев, он готов весьма «подробно разговаривать» с Владимиром Путиным.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в действительности есть такая возможность провести новые переговоры между главами государств. При этом он добавил что, несмотря на это по срокам российская сторона пока что не готова ничего сказать. Более того, он добавил, что новые переговоры должны состояться оперативно.



Напомним, ранее уже сообщалось о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поставил Путину весьма жесткий ультиматум по украинскому государству.