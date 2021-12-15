Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Диалог. UA».

Президент РФ Владимир Путин позвонил 13-летней школьнице Тане Троценко в рамках проекта «Елка желаний». Он исполнил новогоднее желание юной россиянки – девочке организовали поездку в столицу РФ на балет «Лебединое озеро».

Телефонную беседу главы Кремля со школьницей записали на видео и опубликовали на официальном сайте Кремля.

Внимательные пользователи соцсетей заметили, что во время беседы глава Кремля случайно показал неприличный жест. Он показал средний палец и начал чесать им лицо.

Фото — dialog.ua

В российском сегменте социальных сетей начали обсуждать курьезный инцидент. Некоторые россияне шутят, что этот жест адресовался всем гражданам РФ. Другие же решили, что проект «Елка желаний» вообще постановочный, цель, которого повысить рейтинги Путина.

В прошлом году Путин в рамках проекта «Елка желаний» сыграл в хоккей с мальчиком из Челябинска. Примечательно, что кремлевские пропагандисты подают такие события в информационном пространстве, как едва ли не самую главную новость дня.

Ранее мы писали, что в сети припомнили громкое обещание Путина.