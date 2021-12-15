Об этой информации сообщил Цеков в росСМИ, передает «НБН».

В самом начале он начал с Украины. Он уверен, что Украина, в первую очередь, полностью лишится региона Донбасса. Со стороны РФ, в свою очередь, Цеков не исключил очень ощутимых потерь, так как Москва в курсе вооружений, которые идут в Киев со стороны Запада.

«Вряд ли кто-то всерьез заинтересован в том, чтобы началась война. Однако, если начнется, то все закончится серьезными проблемами. В первую очередь, это касается Украины, так как военные действия будут происходить на ее территории. Однако потери будут со всех сторон: даже для Америки и Европы», — сказал Цеков.

Тем не менее политик не стал сообщать конкретные цифры потерь. Возможно, речь идет о десятках тысяч военнослужащих по обе стороны.

Напомним, Украина засекретила важные данные из зоны ООС: эксперт рассказал, что стоит за этим решением.