Как информирует «НБН» со ссылкой на «ЕП», это касается граждан украинского государства, которые намерены въезжать в Италию в «необязательных» целях.

Известно, что нашу страну перенесли в группу стран Е. А для этой категории действует запрет на въезд для большей части пассажиров. Исключения будут делаться только для жителей Италии или стран ЕС, членов семей, или же имеющих «устойчивые отношения» с жителями Италии. А также для тех, кто едет на работу, соревнования по спорту, учебу… Но, даже для этих лиц, после прибытия на территорию Италии, предусмотрена процедура обязательного десятидневного карантина. И это не зависит от того, вакцинирован человек, или нет.

Отмечается также, что такие новые правила, установленные Минздравом Италии, должны действовать на территории этой страны до тридцать первого января 2022 года.

А в сообщении сервиса tripadvisor отмечается:

«Украинское государство было внесено в список стран Е. Это само собой предусматривает запрет на необязательные поездки украинцев, в частности с целью туризма».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что профессор озвучил новые симптомы штамма Омикрон.