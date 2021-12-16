Об этом со ссылкой на РосСМИ пишет «ТСН«, передает «НБН«.



Прокомментировать ситуацию взялся спикер президента РФ Дмитрий Песков. Естественно, что решение российского суда он назвал «ошибкой» и продолжил уверять, Россия не причастна к войне на украинском Донбассе:



«Это, видимо, какая-то ошибка. Ошибся тот, кто писал этот текст, приговор суда. Тому что это нереально. Никаких российских военных на территории самопровозглашенных республик нет и никогда не было. Российская армия присутствует только на территории России».

Напомним, ранее мы писали, что суд РФ признал присутсвие российских военных на территории ОРДЛО.