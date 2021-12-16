Фемида Кировского района в городе Ростов-на-Дону огласила весьма резонансный приговор о военных России на территории Луганской и Донецкой областей. В нем говорилось о поставках продовольственных товаров для отправки в воинские части ВС России, которые располагались на территории ОРДЛО. В свою очередь в Москве поспешили назвать это ошибкой тех, кто составлял приговор.

Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Интерфакс-Украина.

В свою очередь глава пресс-службы российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил:

«Вероятно, в данном случае была допущена ошибка тех людей, которые писали такой текст. Почему? – Потому что это невозможно! На территории самопровозглашенных псевдореспублик нет никаких российских войск. Нет и не было. Вооруженные силы России находятся исключительно на территории Российской Федерации».

Сегодня, шестнадцатого декабря, объединенная пресс-служба судов на территории Ростовской области предприняла попытку дезавуировать данные относительно военных России в ОРДЛО, отметив, что такого рода информация была исключительно в показаниях подсудимого. Там отметили, что в этой части их суд не проверял, так как это не было предметом разбирательства в суде.

В сообщении отмечается:

«Суд не излагал никаких выводов относительно указанного обстоятельства. Данные, которые были обнародованы представителями прессы, являлись только в показаниях подсудимого…Никакую проверку показаний в этой части суд не осуществлял, и не мог осуществлять».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Цимбалюк ответил россиянам на их угрозу о том, что Россия сделает в первую очередь в случае масштабной войны с Украиной.