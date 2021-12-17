Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», сославшийся на своего источника в Кремле, передает «НБН».

«Наш источник из Кремля сказал, что российский лидер Владимир Путин готов встретиться с Зеленским. Однако касательно кейса «повестки дня» — нет никаких изменений. То есть, если встреча и будет, то обсуждать начнут все то же, что и раньше. Пока что Путин выразил готовность проводить обсуждения по взаимоотношениям между Россией и Украины. Кейс Донбасса в РФ так же, как и раньше, воспринимает внутренним конфликтом Украины. В данном отношении РФ занимает ту же роль, что и США с ЕС», — сказал источник.

В свою очередь, тему Крыма Путин тоже готов обсуждать, однако при условии, что будет поднята тема прямой торговли Киева с полуостровом наряду с полноценным восстановлением водоснабжения.

Таким образом, если Зеленский согласится на переговоры при таких условиях, очевидно, возникнет немало возмущений в обществе. Причины на то, как известно, две: первая – уступки Кремлю по Крыму, которые воспринимаются часто слабостью лидера страны; вторая же – отсутствие обсуждение вопроса Донбасса, который волнует многих жителей страны.

Напомним, в «ОПЗЖ» поставили ультиматум Зеленскому: политик сказал, что случится, если президент не одумается.