Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что ключевой помощью для армии Украины станут предусмотренные законопроектом 450 миллионов долларов. Более того, если такая инициатива будет принята, будут введены немедленные ограничения на газопровод «Северный Поток-2».

На этом же фоне предусматривается 3 способа противодействия Кремлю. По первому ВСУ будут выделять более значимую помощь: ПВО, противокорабельные ракеты, основные системы и мощности от Госдепа и Пентагона. Второй же способ – внедрить средства для того, чтобы дать эффективное образование украинским офицерам, усилив таким образом еще и взаимодействие между армиями США и Украины. По третьему же сценарию предусматривается усиление ограничений по военному сотрудничеству Америки и РФ, пока не произойдет полная деоккупация территорий Украины (Донбасса и Крыма).

Напомним, Госдеп поставил Зеленскому ключевое требование по 2022 году: стало известно, в чем заинтересован Запад.