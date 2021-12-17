Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет издание vlasti.net, передает «НБН«.



Прокомментировать слова пресс-секретаря Белого дома решил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, они разочаровались тем, что Вашингтон отказался обсуждать с Москвой их предложения по безопасности в Европе.



Как отметил российский чиновник, они ожидали более явных сигналов от западных партнеров:



«Ну если бы они нам как-то по закрытому каналу сообщили что-то типа «давайте сядем и порассуждаем», то я думаю, такого бы не случилось, что всё перешло в публичную плоскость».

Напомним, ранее мы писали, что Россия опубликовала свои требования для США относительно гарантий безопасности в Европе.