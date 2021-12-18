Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале Белковский отметил, что в ответ на такие действия США в Кремле могут отреагировать размещением регулярных войск на территории Востока Украины.

Так, эксперт отмечает, что в случае если Соединенные Штаты Америки не захотят обсуждать скандальное соглашение по НАТО с Российской Федерацией, то и без того тяжелая ситуация с оккупацией Донбасса может усилиться еще больше.

Политтехнолог акцентировал свое внимание на том, что заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон немедленно приступить к обсуждению договора по Альянсу, который составила Российская Федерация.



При этом, по мнению специалиста, весьма мало шансов на то, что американская власть пойдет на подписание такого скандального соглашения. Ведь перечень требований, выставленных Россией в этом документе, весьма сильно ограничивают США и НАТО.

Станислав Белковский считает, что Москва готова повысить ставки на Донбассе ради подписания этого документа. Так что, добавил политтехнолог, нужно готовиться к усилению оккупации региона, в частности, с открытым привлечением войск Российской Федерации.

Цитата из заявления Белковского:

«И если все же в Вашингтоне откажутся от диалога с РФ о проекту соглашения относительно нерасширения НАТО, что в большей степени вероятно, то Россия пойдет на признание самопровозглашенных «ЛДНР». Более того, Кремль введет свои регулярные войска на территории временно оккупированного Донбасса».

Официальной причиной же для таких действий со стороны Москвы, по словам эксперта, станут обвинения российской стороной Киева и Белого дома в том, что они не желают выполнять «Минск».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в НАТО ответили России на выставленный ультиматум по Североатлантическому Альянсу.