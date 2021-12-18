Издание «НБН» сообщает, что во время интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, Роберт Хабек, являющийся министром экономики ФРГ, заявил, что строительство «СП-2» будет геополитической ошибкой.

Согласно словам Хабека, этот российский проект в полной мере противоречит правилу анбандлинга. Смысл этого правила состоит в том, что компании, которые добывают ресурсы, не имеют право заниматься транспортировкой сырья. Другими словами, эти процессы однозначно должны осуществляться разными компаниями.

Так, он подчеркнул, что «СП-2» — это ни что другое, как геополитическая ошибка Германии.

«Но сейчас мы видим, что трубопровод «СП-2» уже построен. Вот только остается неясным вопрос, сможет ли он начать работу. Ведь по данному вопросу нужно принимать решение согласно европейскому и национальному законодательству», — подчеркнул чиновник.

Помимо прочего, он пригрозил Российской Федерации жесткими последствиями в случае вторжения войск РФ на территорию украинского государства. И если это начнется (вторжение, — ред.), по его словам, то газопровод точно работать не будет.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Путин еще не принял решение по вторжению в Украину.