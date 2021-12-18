Как информирует «НБН», горел новейший военный корабль – корвет «Проворный» (Проект 20 385). Изначально сообщалось, что площадь пожара достигала восьми сотен метров квадратных. По предварительной информации, пострадали три человека. Они выполняли работы на корабле. Кром того травмы получили еще двое пожарных. Один из госпитализированных рабочих находится с состоянии средней тяжести, еще двое – в удовлетворительном. Что касается двух госпитализированных пожарных, то состояние одного из них оценивается, как тяжелое.

В тушении пожара принимали участие 168 пожарных и 42 машины, о чем информируют иноСМИ. Также отмечается, что пожару был присвоен наивысший ранг сложности.

Спустя какое-то время в командовании ВМС России заявили, что пожар был локализован.

Насколько известно, ВМФ России должен был получить на свой баланс корвет «Проворный» уже в конце 2022 года. Но, видимо, не судьба. Корабль хотели ввести в состав Объединенного командования сил на северо-востоке РФ.

При этом разные каналы YouTube уже опубликовали видео глобального пожара на корвете «Проворный».

Напомним, ранее мы уже писали о серии взрывов на заводе боеприпасов в России.