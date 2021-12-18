Как информирует «НБН» со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил Джейк Салливан, занимающий должность советника Белого дома по национальной безопасности.

Цитата из заявления Салливана:

«На постоянно основе мы дополнительно оцениваем потребности, которые есть у Киева. После этого мы составляем потенциальные пакеты. И такие пакеты весьма активно рассматриваются».

Кроме того, он добавил:

«По настоящее время Америка продолжает помогать в этом плане украинскому государству в сфере обороны. Только несколько дней тому назад на территорию украинского государства прибыл еще один пакет с такой помощью. Но это не конец, ведь они будут прибывать туда и в дальнейшем».

Речь идет о военной помощи, окончательное решение о которой будет принято американским лидером Джо Байденом.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Украина выдвинула России ответный ультиматум по НАТО.