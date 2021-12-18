После увольнения из педуниверситета им. Драгоманова из-за любви к «русскому миру», Евгения Бильченко переехала в РФ. Однако российские реалии оказались слишком тяжелыми для поэтессы.

Граждане страны-агрессора оказались не рады переезду украинки, о чем свидетельствуют «адские» статьи и мемы о поэтессе. На своей странице в Facebook Бильченко призналась, что она даже не могла представить, насколько ей будет страшно и невыносимо жить в России, сообщает «НБН».

Скандальная поэтесса заявила, что она не выдержит второй волны травли и хейта, который льется на нее из всех щелей. Она объяснила, что в Украине ей писали неприятные комментарии на Facebook, а после переезда в РФ она стала получать обиды от российских пользователей на странице во «ВКонтакте».

Бильченко не выдержала множество нелестных материалов, которыми ее ежедневно засыпают россияне, поэтому она приняла решение уйти из Сети.

Также в России поэтесса не может найти работу при наличии научной степени. Бильченко не просто закрывают двери во все учебные заведения, а также не дают возможности продавать книги и запрещают писать стихи.

Из-за отсутствия работы скандальная украинка не может решить проблемы со здоровьем: у женщины подозрение на рак шейки матки.

Напомним, что одна из организаций в РФ выяснила, как российские граждане на самом деле относятся к украинцам.