Как информирует «НБН» со ссылкой на издание aLe Journal du Dimnche, генсек Альянса отметил, что в НАТО никогда не пойдут на соглашения с Россией, особенно после выставленных ею условий. Ведь Москва всячески предпринимает попытки, чтобы достичь своей цели, заключающейся в том, что НАТО никогда больше не будет расширяться.

Столтенберг заявил:

«Наша организация исключает возможность компромисса в отношении безопасности своих союзников, а также права каждого мирового государства, в том числе и Украины, решать собственную судьбу. Эти принципы – фундаментальные для нас. Они были подтверждены не только НАТО, но и Кремлем, который подписал такого рода документы, как Хельсинский Заключительный акт 1975 года. Также Москвой была подписана та же Парижская хартия 1990-го года».

Столтенберг подчеркивает, что украинское государство является суверенной страной, и имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН.

Если же Российская Федерация таки решится применить военную силу в отношении украинского государства, то Москва обязательно заплатит за это «высокую цену».

Столтенберг добавил:

«Будут наблюдаться более серьезные последствия в плане жестких санкций в сфере экономики и политики. Мы обязательно обеспечим безопасность каждой из наших государств-участниц».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Данилов озвучил, насколько опасна для Украины стянутая к нашим границам российская военная техника.