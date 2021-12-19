Как информирует «НБН», в эфире телевизионного канала Spectator TV Уоллес намекнул, что если межу Киевом и Москвой таки произойдет вооруженный конфликт, то Украине придется сражаться в одиночку.

Уоллес отметил, что Британия не намерена отправлять сотни своих спецназовцев для того, чтобы сдерживать угрозу российского вторжения в Украину. В частности, это из-за того, что страна не входит в состав Североатлантического Альянса.

Согласно данным издания, в британском ведомстве отметили:

«Факт того, что Украина не является государством-членом Альянса, говорит о том, что очень мало шансов на то, что кто-либо из стран НАТО отправит свои войска на украинские земли, чтобы противостоять Кремлю. Нам не стоит обманывать людей в этом плане, как мы это делаем».

Что интересно, что немного ранее министр неоднозначно высказывался о военном вмешательстве РФ в Украину. Он отмечал, что британские власти могли бы использовать «оборонительный потенциал» против агрессивных шагов президента России Владимира Путина.

Когда журналист телеканала попытался уточнить, будет ли Великобритания присоединяться к США в плане вооружения Украины, глава оборонного ведомства Соединенного Королевства не дал однозначного ответа.

«Мы еще не начали оказывать такого рода помощь. Нам приходится постоянно изучать все возможные варианты», — подчеркнул Уоллес.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Латвии озвучили причину, почему Украина до сих пор не в НАТО.