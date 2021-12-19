Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, источники издания отмечают, что Джо Байден решил не повторять ошибки, которые были допущены американцами в 2014-м, когда Европу и Штаты неожиданно застала оккупация Россией Крымского полуострова. Именно поэтому, как утверждает источник, теперь шаги американской власти полностью продуманы.

Источники в своем сообщении отмечают:

«Но у нас в запасе есть всего четыре недели, чтобы сделать это».

По всей видимости, в таком месседже подразумевается предотвращение атаки Российской Федерацией на украинской территории.

Также известно, что экономические ограничения, которые сейчас разрабатывают в Белом доме на случай вероятных военных действий, были бы немедленными и непосильными. Издание отмечает также, что такие санкции нанесли бы весомый ущерб экономике России.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Столтенберг сделал очередное заявление относительно агрессии РФ в Украине.