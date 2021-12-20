Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Politeka-Online.

Экс-депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев считает, что гипотетически первой от России может отделиться Сибирь. По его словам, в таком случае уровень жизни в РФ сильно упал бы.

«Потому, что весь нефтегаз там, а жизненный уровень сибиряков – наоборот сильно бы вырос, я в этом абсолютно уверен. Поэтому, если говорить о ситуации гипотетического распада России, какие территории могут быть более вероятно потеряны, то это, прежде всего, Сибирь. Я считаю, это гораздо более вероятная потеря, чем Северный Кавказ. Я не вижу там сейчас вообще никаких актуальных сепаратистских настроений. Татарстан – вижу, но для них вопрос технически, как это сделать. Быть окруженным – слишком уязвимая позиция. Собственно они это поняли, иначе, когда распадался СССР, они бы реализовали это свое устремление», — сказал российский оппозиционер.

При этом он уверен, что пока в РФ у власти находится Владимир Путин – распада России не будет.

«Пока Путин у власти – вряд ли. А после него – может быть все что угодно», — подытожил Пономарев.

Ранее мы сообщали, что Пономарев сказал, какое будущее ждет Россию.