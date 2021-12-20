Как информирует «НБН», в ходе своего интервью «Эхо Москвы» Станислав Белковский заявил, что его фонд является инициатором проекта «Белая палатка», основной целью которого является создание в российской армии подразделения «Мажор», которое будет насчитывать порядка пяти сотен человек.

Эксперт отмечает, что в его состав должны входить дети городских глав в России, министров, других чиновников высокого ранга, членов Госдумы и, конечно же, российских олигархов из списка Forbes.

Он добавил, что это армейское подразделение России «Мажор» будет писаться на английском языке – major, что в переводе будет означать «главный».

Политолог добавил, что вот именно эти самые «мажоры», если Россия таки примет решение о военном вторжении в Украину, должны будут идти в первых рядах российского войска.

Несмотря на утверждение эксперта, что если так и случится, то большая часть таких бойцов падут в бою, ими будут «гордиться», ведь они воевали за «родину». А их командиром, как добавил Белковский, обязательно должен стать боевик Игорь Гиркин, чью кандидатуру, по всей вероятности, поддержал бы Путин.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Белковский озвучил неожиданное имя преемника Путина.