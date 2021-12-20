Об этом пишет «24 канал» со ссылкой на российские СМИ, передает «НБН«.



Так, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва хочет немедленно услышать от США, готовы ли они сесть за стол переговоров, чтобы обсуждать вопрос безопасности в Европе.



Как известно, в конце прошлой неделе Кремль опубликовал свои требования к США, относительно гарантий безопасности в европейском регионе. Среди всех требований — чтобы к НАТО не присоединяли страны бывшего СССР, в том числе и Украину.



В Белом доме ответили, что не собираются садиться за стол переговоров с Россией за спиной европейских лидеров. Но Москву такой ответ США не удовлетворил и теперь они требуют, дабы Америка немедленно ответила на их предложения:



«Я думаю, что США будут всячески оттягивать процесс переговоров. Но нам ответ нужен немедленно. Ситуация сложилась трудная и острая. Она имеет тенденцию дальнейшего усложнения», — заявил Рябков.



Далее заместитель Сергея Лаврова заявил, что от ответа США будет зависеть то, откажется ли РФ от моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

Напомним, ранее мы писали, что в МИД РФ разочарованы реакцией США на предложения Кремля по безопасности