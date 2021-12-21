Об этом пишет «НБН» ссылаясь на российские издание «Интерфакс«.



Российский президент, во время коллегии Минобороны РФ отметил, что некие «недоброжелатели» начали называть их «гарантии безопасности» — ультиматумом Кремля:



«Наши предложения к США уже стали называть ультиматумом. Это разве ультиматум? Ну конечно же нет! «.



Владимир Путин отметил, что требования России начали обсуждать уже все, в том числе — Вооруженные силы РФ.



Кроме этого российский лидер подчеркнул, что в свое время США, обеспечивая свои интересы за тысячи км от своей границы, совершали «жесткие меры и Совбез ООН на это никак не реагировал». Более того, добавил Путин, американцы сегодня «пребывают возле российских границ»:



«А то, что они вытворяют в Украине или планируют сделать — это уже не за тысячи километров от нашей границы, это уже возле нашего порога. Они должны понимать, что России отступать некуда».

Напомним, ранее в США ответили, при каких условиях сядут за стол переговоров с Россией.