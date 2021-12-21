Об этом пишет «НБН» ссылаясь на заявление Белого дома.



Во время переговоров Джейк Салливан уверил Юрия Ушакова, что Вашингтон готов начать диалог с Москвой касательно гарантий безопасности в Европе. Правда, это произойдет при двух условиях:



Россия отведет свои войска от украинской границы переговоры будут вестись вместе с европейскими партнерами

«Господин Салливан ясно дал понять, что каждый диалог должен быть основан на взаимности, так как наше беспокойство относительно Москвы происходит в полной координации с Европой. Кроме этого, Джейк Салливан предупредил Россию, что весомый прогресс в переговорах может произойти при условии деэскалации ситуации с Украиной, но точно не при эскалации», — идется в заявлении Белого дома.



Уточняется, что США предложили вести переговоры через ОБСЕ, Совет НАТО-РФ и двусторонние контакты.



В Кремле, в свою очередь, переговоры Ушакова и Салливана прокомментировали более сдержано. В частности, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны «продолжили обсуждение российских предложений, предъявленных в двух проектах, которые ранее были переданы США»:



«Диалог был деловым и прагматичным и стороны пришли к выводу, что нужно продолжать контактировать», — отметил Песков.



Как известно, на прошлой неделе Россия обнародовала документ с требованиями к США о «гарантиях безопасности в Европе». В нём Кремль указал, что хочет иметь гарантии того, что Украину в НАТО не возьмут и вообще Альянс не будет расширяться на Восток.



Белый дом, в свою очередь, заявил, что не будет вести переговоры без европейских союзников.

Напомним, ранее мы писали, что Россия потребовала от США немедленно дать ответ кастаельно договора о гарантиях безопасности.