Как информирует «НБН» со ссылкой на DW, в организации решили повысить боевую готовность собственных сил быстрого реагирования. Примечательно, что общее количество этих военных достигает сорока тысяч человек.

Издание обнародовало материал об этом двадцать второго декабря, ссылаясь на знакомых с ситуацией дипломатов в НАТО.

Отмечается, что начиная с понедельника, входящая в состав NRF Объединенная группировка повышенной готовности Альянса должна быть готова развернуть в районе, где наблюдается кризис, на протяжении пяти дней. Хотя ранее до этого на такие действия отводилась ровно неделя.

Кроме того, иные подразделения NRF, в том числе и силы специального назначения, а также военной логистики, были приведены в повышенную боевую готовность.

В издании говорится, что такого рода решение было согласовано НАТО на минувшей неделе.

Как известно, несмотря на переговоры между российским и американским лидерами Джо Байденом и Владимром Путиным, на которых, в том числе, поднимался и украинский вопрос, количество войск РФ у границы нашей страны не уменьшилось.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какой была реакция вражеских сил на применение «Джавелинов» бойцами ВСУ на Донбассе.