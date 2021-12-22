Как информирует «НБН», во время своего интервью российскому телеканалу RT, двадцать второго декабря, Сергей Лавров подчеркнул, что Йенс Столтенберг не исполняет возложенных на него обязанностей, и по этой причине ему уже якобы пора уходить с занимаемого поста.

«В центре безопасности Европы и Атлантики лежит множество четких принципов. И все они были одобрены и завизированы руководством стран в качестве обязательств политического характера. В частности, главный принцип равной безопасности состоит в том, что ни одна страна ероватлантики, ни один член-участник ОБСЕ не будет укреплять собственную безопасность, ущемляя таким образом безопасность иных», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Согласно озвученной российским высокопоставленным чиновников информации, если генеральный секретарь Альянса имеет мнение, что государства-члены НАТО имеют право игнорировать такой принцип, то, видимо, «действительно ему уже нужно уходить на другое место работы». При этом министр добавил, что Столтенберг якобы не справляется со своими обязанностями.

Напоследок Лавров добавил, что ходят слухи относительно того, что генсек НАТО подумывает переходить на работу в норвежский Центральный банк.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин рассказал детали о требованиях РФ к США.