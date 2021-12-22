Как информирует «НБН», более подробно об этом с трибуны Госдумы сегодня, двадцать второго декабря, заявил одиозный российский депутат, известный своими постоянными скандальными высказываниями в адрес Украины, Владимир Жириновский.

Так, политик отметил, что Россия выдвинула собственные требования Штатам. Теерь же в Вашингтоне должны выполнять эти пункты.

Цитата из заявления Жириновского:

«Мы не должны допустить того, чтобы было еще одно двадцать второе февраля. Как было при Сталине. В наши дни видит все мировое сообщество, что мы требуем, мы ждем, и у нас есть надежда. Но 22 июня 4 утра больше никогда не должно случиться. Пусть это лучше будет 22 февраля, в четыре часа утра. Необходимо им сказать, что нужно все это выполнить. Полностью! А не выбирать какие-то определенные пункты… А если отказываются, тогда Россия может принять другую программу. А какую именно? Это вы сможете почувствовать в четыре часа утра, двадцать второго февраля 2022-го года».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что НАТО приводят свои войска в состояние повышенной боевой готовности.