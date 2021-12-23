Об этом Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции, пишет «НБН«.



На пресс-конференции один из журналистов спросил у хозяина Кремля, почему за последний год в России резко выросло число организаций и СМИ, которых признали иноагентами и экстремистами:



«Вы не боитесь, что такими действиями закладываете основу для будущих протестов и революций?», — поинтересовался у Путина журналист русской службы ВВС.



На такой вопрос российский президент ответил так:



«Если обратиться к истории, то вспомните, что на протяжении многих веков говорили о России — её нельзя победить, можно только разрушить изнутри. И это разрушение благополучно проводили со времен Первой мировой войны, а потом в 90-тые годы, когда развалили СССР. Знаете, кто этим занимался? Те, кто служил на благо других стран, не связанных с интересами русских».

Напомним, ранее Путин назвал главную проблему России.