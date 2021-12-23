Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-конференцию Владимира Путина.



«Вот все вокруг говорят «война, война, война». У меня сложилось впечатление, что в Украине могут новую военную операцию на Донбассе и нас заранее предупреждают, чтобы Россия не вмешивалась».



Но, отметил хозяин Кремля, Россия не может не вмешиваться, ведь должна «защищать людей»:



«Мы обязаны реагировать на такое развитие событий. Нам надо что-то делать».

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал, что может разрушить Россию.