Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «НБН».

В самом начале Путин сказал, что Украину он и его коллеги воспринимали в качестве независимого государства, и работали с разными людьми на позициях вне зависимости от выбранного Киевом пути. В этом плане он сослался на то, как Российская Федерация взаимодействовала с экс-президентом Виктором Ющенко и бывшим премьером Юлией Тимошенко.

«Но когда случился Майдан – там всем было ясно, что выиграет оппозиция. Однако следом – кровавый госпереворот. Зачем это нужно было делать? Янукович согласен был сложить свои полномочия. Это даже было согласовано с международными партнерами – Польша, США, Франция сказали, что все будет мирно. Все согласились. Все уже и так было решено. Через день-два уже госпереворот. Ну зачем это нужно было делать?», — сказал следом Путин.

Далее уже он начал говорить о том, что якобы переворот в Украине был кровавым и людей заживо сжигали. Именно поэтому Российская Федерация начала действовать по-своему.

«Вот уже после этого возник Крым. Как мы могла тогда отказать людям, которые там проживают? Мы взяли их под свою защиту. Просто нас поставили в такую ситуацию, что мы не могли поступить иначе», — сказал следом Путин.

Далее, он затронул тему Донбасса. Как утверждает лидер РФ, при организации СССР Ленин и другие люди вообще изначально хотели его оставить в составе России, однако следом все-таки решили присоединить к Украине.

«Произошло уже тогда это. Ну, в целом, мы согласны сейчас. Но в 2014 году что-то мы должны были делать? Так, возник кризис. Сегодня он развивается. Дважды Украина пыталась силой решить вопрос на Донбассе. Я уговаривал Порошенко не делать этого – он сказал, мол, да-да. Потом – сами знаете. Еще и выдавливают русских и русскоязычных с их территории. Теперь нам говорят, мол, война-война. Говорят, будто бы мы не защищали этих людей», — сказал Путин.

Таким образом, насчет Донбасса его позиция касается непосредственной защиты русских и русскоязычных людей, которая еще началась в 2014 году.

Напомним, россияне ответили, хотят ли они отправлять своих детей на войну с Украиной: опрос показал «говорящий» результат.