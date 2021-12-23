Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-конфренцию российского президента.



На мероприятии ко Владимиру Путину обратилась журналист американского телеканала Sky News. Она спросила у президента РФ, почему он требует, чтобы Украину не приняли в НАТО.



На это хозяин Кремля ответил, что Россия против того, что США «пришли со своими ракетами к нашему дому»:



«А как бы Белый дом воспринял ситуацию, если бы мы поставили наши ракеты в Мексике? У США и Мексики были территориальные конфликты, но сегодня о них никто не вспоминает».



А Россия, в свою очередь, старается не вспоминать о том, как появилась Украина, добавил Путин:



«Ну а кто же создал Украину? Ленин, конечно. Владимир Ильич. Когда создавал СССР он создал Украину. Договор от 1922 был союзным, а в 1924 был год Конституции. Правда, это уже случилось после его смерти… Но создано всё по его принципам».



Стоит отметить, что после этого высказывания Владимира Путина, в соцсетях уже стали проскакивать шутки. В частности, пользователи пишут, что «дед (Путин — ред.) забыл выпить таблетки перед пресс-конференцией».

Напомним, ранее мы писали, что Путин обвинил Украину в подготовке «военной операции» на Донбассе.