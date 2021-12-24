Как информирует «НБН» со ссылкой на средства массовой информации, среди обвиняемых, в частности, был и бывший командир горловских боевиков Игорь Гиркин. Помимо него обвиняются и трое его экс-подчиненных. Двое из них граждане России, а еще один – украинец.

Стоит отметить, что никто из подсудимых в зале суда не присутствовал, а потому их судили заочно.

В свою очередь сам Игорь Гиркин, он же Стрелков, прокомментировал в своем телеграм-канале суд над ним.

«Я имею свою позицию по этому поводу. И она абсолютно не изменилась. «Ополчение» «Боинга» не сбивало. Мы не причастны к этому. Больше я не собираюсь давать ни одного комментария по этому поводу. Конечно же, никаких показаний от меня тоже ждать не нужно. Я смотрю на это судилище, как на незаконное. Цель всего этого — расправа над врагами нового порядка в мире».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Гиркин рассказал, сбивал ли он Boeing, или нет.