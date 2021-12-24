Об этом пишет «НБН» ссылаясь Euractiv.



Глава МИД Швеции Анн Линде подчеркнула, что каждое государство само должно решить свое будущее и определять, к какой организации присоединяться. Чиновница добавила, что Швеция против переговоров РФ и США относительно безопасности в Европе:



«Должен быть мировой порядок, основан на определенных правилах, где действует международное право, где каждая страна имеет право на свой выбор в вопросе политики безопасности».



Линде уточнила, что хоть требования России адресованы НАТО и Америке, но они задевают и Швецию, которая, пока что, не является частью Альянса:



«Это сильно касается и Швеции, и Финляндии. Если НАТО откажется от возможности расширятся, то это снизит возможность других стран для самостоятельно политического выбора».



Стоит отметить, что ранее с подобным заявлением выступили и в Финляндии. Здесь отметили, что имеют право самостоятельно решать свое политическое будущее.

Напомним, ранее мы писали, что в НАТО пересмотрели риски нападения РФ на Украину.