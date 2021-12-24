Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Лига. Новости».

Вселенский патриарх Варфоломей заразился коронавирусом. Его пресс-служба сообщила о том, что патриарх переносит болезнь в легкой форме. Однако, несмотря на это, вселенского патриарха все-таки отправили в больницу, где его ждет обследование.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что 81-летний Варфоломей полностью вакцинированный от коронавирусной инфекции.

Вселенский патриарх также выразил благодарность всем, кто интересуется, как он себя чувствует, после того, как получил положительный результат на коронавирус. Помимо слов благодарности, патриарх также обратился к тем, кто еще не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Он призывает этих людей вакцинироваться.

«Ради себя и общества», — говорится в заявлении его пресс-службы.

Ранее мы сообщали, что патриарх Варфоломей вакцинировался от коронавируса.