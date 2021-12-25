На сайте госзакупок России неизвестный опубликовал сообщение, которое началось словами «Путин – вор». Также баннер призывал главу Российской Федерации уйти в отставку.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Автор баннера смело заявил о том, что он не боится полиции и Росгвардии, которым Путин платит по 10 тысяч рублей «за вред». Неизвестный добавил, что он не боится системы главы РФ.

Кроме того, автор сообщения назвал Путина «старичком», который вызывает у него презрение и ненависть. Он напомнил российскому президенту о том, что на дворе заканчивается 2021 год и ему пора покинуть пост президента, чтобы страна и люди, по словам неизвестного, могли пожить.

«Награбил и хватит», — обратился автор баннера к главе Кремля.

Отметим, что красноречивое сообщение сразу же убрали с сайта, однако снимки экрана с баннером попали в Сеть.

Ранее Путин увидел позитив для Украины в запуске российской газовой магистрали. По мнению главы Кремля, с началом работы «Северного потока-2» в Европе увеличится объем газа, что позволит снизить цену на голубое топливо на рынке, из чего Киев сможет извлечь выгоду.