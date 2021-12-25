В частности, как пишет «НБН», вчера, двадцать четвертого декабря, глава пресс-службы России Дмитрий Песков заявил о том, что государство-оккупант уже якобы и не против того, чтобы Турция выступила в качестве посредника между Киевом и Североатлантическом Альянсом.

Пресс-секретарь хозяина Кремля допустил возможность привлечения представителей турецкой власти к переговорам. При этом он подчеркнул, что в Белом доме могут прислушаться к мнению своих союзников из Анкары.

Хотя, в это же время, во внешнеполитическом ведомстве Турции поспешили заявить, намекая на то, что радоваться для России рано, что Анкара не будет менять имеющиеся у нее внешнеполитические взгляды и не изменит отношений с Украиной на фоне связей с Москвой. Министр Чавушоглу напомнил, что вторая по величине армия в НАТО, после США, именно у Турции.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Белковский озвучил свою позицию по большой войне РФ против Украины.