Россиянин Кирилл Андреев на своей странице в Twitter сообщил о том, что военные РФ утром в воскресенье производили разгрузку военной техники. Пользователь соцсети поделился фотографиями происходящего на железнодорожной станции Новозыбков, которая расположена в 66 километрах от границы Украины рядом с Черниговской областью.

По мнению Андреева, военная техника армии России будет дислоцироваться в соседнем городе Климово, информирует «НБН».

В то же время издание «Настоящее время» пишет, что сейчас Кремль перебрасывает военную технику к украинским границам без личного состава, поскольку на перемещение солдат в места базирования вооружения уйдет продолжительное время.

Эксперты отмечают, что в случае приказа российского руководства, у военных РФ уйдет 2-3 недели для подготовки вторжения в соседнюю страну. По их мнению, если Путин решится на масштабное наступление, оно произойдет в конце января или начале февраля.

Ранее инсайдер сообщил предполагаемую дату начала войны России с Украиной. Источник рассказал, что вторжение российской армии на украинскую территорию может начаться в день открытия Олимпиады в Пекине.