Как информирует «НБН» со ссылкой на «Известия», Российской Федерации предъявлены претензии на сумму в 290 миллиардов евро. Именно такую сумму Кремль должен будет заплатить ВТО.

В Евросоюзе подчеркнули, что на такую сумму Российская Федерация нанесла ущерб собственной политикой импортзамещения. Во Всемирной торговой организации отметили, что рассмотрят такую претензию. Примечательно, что по данным издания, такая претензия станет одной из наиболее крупных в истории регулирующей организации.

В материале отмечается, что претензия Европейского Союза связана с тремя предпринятыми в России мерами. Речь идет о национальных квотах при госзакупках, требовании получения предварительных разрешений, а также дискриминационной оценкой заявок на государственные закупки.

По мнению представителей Европейского Союза, такие ограничения ставят иностранных производителей в менее экономически выгодные условия. Кроме того, это лишает здоровых конкурентных возможностей.

В свою очередь один из независимых промышленных экспертов из России Леонид Хазанов заявил, что претензии Евросоюза абсолютно беспочвенны.

«Аналогичный подход применяется в Евросоюзе, КНР, а также Штатах. Эти страны также предпринимают усилия по увеличению доли национальной продукции в структуре промышленного баланса за счет применения наиболее различных методов. Они начинаются от введения торговых барьеров, и завершаются организацией закупок для отраслей стратегического характера путем формирования условий под собственных производителей».



Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путина обвинили в воровстве: в России на сайте госзакупок появились красноречивые баннеры.