Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The New York Times, автор отмечает, что то, что действующий президент Украины не имеет политического опыта, а его команда – выходцы из комедийной сферы, может привести Украину к ужасающим последствиям.

По словам журналиста, множество приближенных к Зеленскому представителей власти Украины, как и он лично, пришли к руководящим должностям из шоу-бизнеса, и никто из них не имел политического опыта до того, как заняли высокие посты.

В сообщении автора материала говорится:

«Различные государства выбирают себе лидеров из разной среды. В частности, из академической, или военной. Но правительство Украины, вероятно, является первым, сильно привлекающим из кинокомедий и телевидения».

Кроме того, он подчеркнул, что к таким назначенцам относятся законодатели, советники гаранта Конституции, руководитель разведывательной службы, а также администраторы.

Американский представитель прессы уверяет, что такого рода неопытность Верховного главнокомандующего ВСУ, а также его ближайшего окружения, может привести к войне между нашей страной и Российской Федерацией, и негативно отразиться на США.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин сделал новое заявление о НАТО.