Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью главы Еврокомиссии для французского издания Le Journal du Dimanche.



По словам госпожи фон дер Лайен, Европейская комиссия уже подготовила пакет новых санкции в отношении Российской Федерации. Европа готова будет незамедлительно их ввести, если в Москве решатся на вторжение в Украину.



Комментируя вопрос о том, как вынудить Россию уважать другие государства, Урсула фон дер Лайен ответила следующее:



«Россия должна понимать, что любая её дальнейшая агрессия по отношению к Украине обернется для неё масштабными санкциями. Эти санкции уже подготовлены. Страны Европы работают сообща с США и НАТО. Нам хочется быть в дружеских отношениях с Россией, но всё зависит от её действий. Москва обязана прекратить свои провокации».



Когда главу Еврокомиссии спросили, отражается на ли на диалоге Европы и России стремление Украины стать частью ЕС и НАТО, и может ли подобная ситуация случиться с Арменией или Грузией, Урсула фон дер Лайен заявила:



«Мы с уважением относимся к суверенитету этих государств, мы уважаем их территориальную целостность. Граждане этих стран вправе сами решать свое будущее. Я знаю, что и Вашингтон разделяет данную позицию. Проще говоря, народ Украины должен сам выбирать свое будущее».

Напомним, ранее Портников заявил, что Путина не заденут «адские» санкции Запада.