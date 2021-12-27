Об этом сообщает «НБН».

Президент РФ Владимир Путин ответил российским журналистам, как готовится к Новому году и как планирует встречать 2022 год.

Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

Путин заявил, что сам он не ходит по магазинам за подарками близким, но старается сам другими способами выбрать. Новый год он собирается встречать в кругу близких. При этом президент РФ не сказал, кто эти близкие люди.

Кроме того, хозяин Кремля заявил, что будет смотреть на Новый год поздравление президента, то есть, свое новогоднее обращение к россиянам.

«Что буду делать в праздник? Сидеть с близкими, встречать Новый год и слушать президента», — рассказал Путин о своих планах.

Путин – на вопрос «Как вы выбираете подарки близким?»: Отчасти сам, да. Я не хожу по магазинам, но есть возможность другими способами выбрать. Я стараюсь делать это сам. А что буду делать в праздник – сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать поздравление президента pic.twitter.com/gcWG7lUktu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2021

Фраза «слушать президента» вызвала недоумение у пользователей соцсетей. Некоторым показалось странным, что Путин будет смотреть свое выступление, другие же пишут, что Путин не уточнил, президента какой страны он собирается слушать.

Однако есть и немалая часть тех, кто считают, что эта фраза является едва ли не подтверждением «теории двойников» Путина.

«Путин смотрит Путина». «Двойника, что ли?». «Американского президента?». «А кто его близкие?».

Прокомментировал слова российского президента и политтехнолог Алексей Голобуцкий в Telegram.

«Кто этот человек, если он будет слушать президента?.. Или это все же подтверждение «теории двойников»: для поздравления, для «семейного праздника», для поездок, для официальных встреч?», — пишет Голобуцкий.

Ранее мы сообщали, что Путин существенно изменил риторику — Фейгин рассказал, что все это значит.