Об этом со ссылкой на РосСМИ пишет «Сегодня«, передает «НБН«.



Так, по словам Кадырова, его высказывание о том, что Украина должна стать частью России — это только его личное мнение. И высказывался он исключительно как Рамзан Кадыров, а не как чеченский лидер:



«Никто меня не заставлял говорить об Украине. И я высказался не в качестве лидера Чеченской Республики, а как российский гражданин Рамзан Кадыров. Я переживаю как за свою республику, так и за свой народ и свое государство. То, что я говорил о Зеленском, об Украине, могу снова сказать — они занимаются политикой предательства по отношению к славянским народам».



В этом контексте Кадыров подчеркнул, что для него не составит труда найти армию из 100 000 человек, чтобы воевать в любой точке мира:



«У нас есть армия в лице Минобороны, Нацгвардии, полиции, спецслужб. Есть главнокомандующий и командиры, которые могут отдавать приказы. Я родился воином, я вырос среди воинов и считаю себя воином. И я на все 100% уверен, что за кратчайшие сроки смогу найти 100 000 таких же воинов, как я, чтобы отправиться в любую точку мира».

Напомним, ранее Адам Осмаев ответил Кадырову на угрозу присоединить Украину к России