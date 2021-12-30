Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Лига. Новости».

Сегодня, 30 декабря стало известно о том, что вселенский патриарх Варфоломей выздоровел от коронавируса. Патриарх болел коронавирусом штамма «Омикрон».

Болезнь у 81-летнего Варфоломея протекала в легкой форме. Однако, несмотря на это, он все-таки находился под присмотром врачей в больнице в Стамбуле. Сегодня он вернулся домой. Медики посоветовали вселенскому патриарху еще какие-то время побыть на самоизоляции после перенесенного COVID-19.

Сам Варфоломей говорит, что у него хорошее самочувствие и он снова готов работать. После небольшого периода домашней реабилитации патриарх планирует вернуться в свой офис в Фанаре.

Стоить отметить, что патриарх Варфоломей ранее прошел вакцинацию от коронавируса. Он был вакцинирован китайской вакциной от коронавируса, а позже ему сделали две прививки вакциной Pfizer.

О том, что Варфоломей заболел коронавирусом стало известно 24 декабря. Тогда патриарх получил положительный результат теста на коронавирус. Несмотря на легкие симптомы болезни, было принято решение госпитализировать патриарха в одну из больниц Стамбула.

Ранее мы сообщали, что Варфоломей вакцинировался от коронавируса.