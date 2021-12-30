Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.



Во время брифинга чиновница российского МИД отметила, что безопасность на европейском континенте зависит от того, как Украина будет выполнять Минские соглашения:



«Мы обращаемся к Европейскому союзу советуем им прекратить заниматься гимнастикой в области риторики. Лучше работайте, чтобы усилить безопасность в Европе».



Она добавила, что европейским политикам стоит начать выполнять свои прямые обязанности, которые, по мнению Захаровой, заключаются в том, чтобы заставить Киев выполнить договоренности.

Напомним, ранее мы писали, что глава МИД РФ Лавров пригрозил Европе «масштабными конфликтами» из-за Украины.