Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.



Как уточнил во время брифинга спикер российского президента Дмитрий Песков, под «актуальными вопросами» имеется виду вопросы, касательно гарантий безопасности, которые ранее Москва предложила Вашингтону:



«Президенты России и Америки будут обсуждать гарантии безопасности. Более детальные переговоры по этой теме пройдут уже после новогодних праздников. А сегодня состоится обычный телефонный разговор, никаких публичных частей не предусмотрено. Инициатором переговоров стал Владимир Путин».



Песков также подчеркнул, что Москва никогда не была «источником или первоисточником напряжения»:



«Мы нацелены на разговор, нам нужен этот разговор. Мы уверены, что лишь благодаря переговорам можно разрешить проблемы, которые возникли между нами».

Напомним, ранее мы писали, что Байден готовит Путину предложение по Украине.