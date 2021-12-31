Как информирует «НБН» со ссылкой на РИА «Новости», глава российской дипломатии Сергей Лавров рассказал, что сделает Москва, если Вооруженные силы Украины пойдут на «любые военные действия на Донбассе». При этом он заявил, что конфликт на Востоке Украины является «внутриукраинским».

Цитата из заявления Лаврова:

«Любая военная провокация на Донбассе со стороны киевских властей получит адекватный ответ».

В это же время, как выразился глава МИД России, Запад якобы и дальше поддерживает милитаристские устремления власти украинского государства.

«А Киев, конечно же, воспринимает такую поддержку, как карт-бланш на проведение силовой спецоперации», — подчеркнул глава дипломатии России.

Напоследок он добавил:

«Касательно жителей Луганской и Донецкой областей, где в настоящее время проживают сотни тысяч россиян… Россия однозначно предпримет все необходимые меры для того, чтобы они были защищены».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Порошенко рассказал, что нужно сделать, чтобы Путин отступил от Украины.