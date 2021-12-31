Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Телеграф»,

Жители дальневосточных регионов РФ уже празднуют Новый 2022 год. Поэтому поздравление российского президента Владимира Путина уже появилось в Сети, не дожидаясь боя курантов по московскому времени.

В своем обращении руководитель РФ сказал, что в уходящем году страна столкнулась с «колоссальными вызовами». Он также упомянул борьбу пандемией коронавируса и о «защите национальных интересов».

Кроме того, Путин в своем обращении сказал, что России удалось восстановить свою экономику в короткие сроки и «пройти этот год достойно». А главная цель на следующий год, по словам хозяина Кремля, заключается «в повышении благосостояния и качества жизни россиян».

Примечательно, что многие новостные российские YouTube-каналы закрыли счетчик «дизлайков» под видео. Таким образом, россиянам оказалась недоступной функция «не нравится» под видео.

Россияне в сети в основном с прохладой восприняли поздравление от своего президента. Негативных комментариев под видео больше, чем позитивных. Многие пишут, что им надоело каждый год слушать одно и то же. Другим же не понравилось то, что скрыли «дизлайки».

«Это был простой год, но вы потерпите еще 50 лет». «А почему количество дизлайков скрыто? Боится увидеть истинную народную любовь?», — возмущаются россияне. «Зашел для того, чтобы поставить дизлайк». «Просроченные обещания». «Лучше бы ушел на пенсию».

«Лицемерие зашкаливает», — пишут в комментариях под видео россияне.

Фото — скриншот соцсети

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