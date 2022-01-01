Как информирует «НБН», российские СМИ обнародовали данные о том, что Байден заверил Путина в том, что на территории Украины не будут размещены никакие американские ударные вооружения, при помощи которых можно было бы вести наступательные действия.

Цитата из заявления помощника российского президента:

«Во время разговора между президентами, главным моментом для России было то, что Байден сказал, что Соединенные Штаты Америки не намерены размещать на территории украинского государства вооружения наступательного характера».

По мнению главы Кремля, такой момент является одним из ключевых, которые были внесены в переданные Штатами и Альянсом проекты по гарантиям безопасности, по которым Москва намерена осуществлять переговорный процесс с Альянсом и Вашингтоном.

Но кроме этого, как добавил Ушаков, Байден также предупредил Путина о том, что если в Кремле таки примут решение наступать на Украину, то в Белом доме тут же пойдут на решительные меры.

Напомним, ранее мы уже писали о предупреждении Байдена Путину по украинскому вопросу.