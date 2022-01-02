Уже сегодня, второго января, как пишет «НБН» со ссылкой на пресс-служба Кремля, российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном режиме предложения, изложенные Москвой, о так называемых «гарантиях безопасности».

Цитата из заявления пресс-службы Кремля:

«Во время разговора стороны акцентировали внимание на международные темы. В частности, говорили об известных уже предложениях относительно выработки оформленных юридически соглашений. Эти договоренности должны гарантировать безопасность Российской Федерации. Также обсуждалась ситуация в Закавказье и вопросы, связанные с урегулированием конфликтов в Ливии и Сирии».

Также в Кремле добавили, что Путин и Эрдоган пришли к пониманию, что будут продолжать личные контакты по этому поводу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Портников пояснил, что настоящим главой украинцев является не Зеленский, а Путин.