Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, бывший депутат Госдумы РФ, доверенное лицо Владимира Путина Сергей Марков позволил себе высказаться о том, что Западная Украина, по причине электоральной поддержке определенных партий в украинском государстве, лишена права быть частью Российской Федерации. По его словам, в таком случае, будет лучше, если Запад Украины останется под, к примеру, Польшей.

Руководитель Института политических исследований подчеркнул, что проживающие на Юго-Востоке Украины люди заслужили право быть частью России, и было бы весьма справедливо, чтобы эти территории Москва присоединила бы к себе. Не исключен также, по словам Маркова, и вариант с формированием Украины или Новороссии, как отдельного, независимого государства, как Беларуси, и дальнейшего воссоединения в рамках Союзного государства.

«Но при таких вариантах однозначно будут проблемы с Киевом. Ведь солдата России весьма ожидают на многих территориях. Однако его точно не ждут ни в Житомире, ни Львове, ни Киеве. Однако столица Украины является матерью городов русских. Как следствие, Киев точно нужно выделить в отдельную структуру», — подчеркнул Марков.

Политик заключил, что в большинстве других украинских регионов украинцы якобы однозначно проголосуют за стопроцентное воссоединение с Российской Федерацией, как это было с Крымским полуостровом в 2014 году. Но, вероятно, политолог весьма заблуждается в своих мыслях, ничего не понимая в том, что такое настоящий патриотизм и любовь к Родине.

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Напомним, ранее мы уже писали о том, что Бондаренко расказал о последствиях для России от жестких санкций Запада.