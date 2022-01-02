Как информирует «НБН», в интервью пророссийским СМИ военный эксперт заявил, что Запад и Соединенные Штаты Америки на протяжении всего времени пытаются организовать Российской Федерации зону напряженности. И делают они это якобы для того, чтобы Москва реагировала на это, а Кремль и не может иначе.

Не так давно официальный представитель ведомства под руководством Сергея Лаврова Мария Захарова сделала заявление о том, что власти украинского государства направили на Восток Украины 125 тысяч солдат, а также офицеров. То есть, пятьдесят процентов личного состава армии Украины.

Российский военный эксперт добавил, что такого рода политика изматывания будет продолжаться и дальше. Жилин подчеркнул, что в разных местах будут возникать зоны напряженности по периметру границ РФ.

Цитата из заявления Жилина:

«125 тысяч – это и есть, по факту, Вооруженные силы украинского государства. Так как вторая часть – это не те, которые воюют, а те, которые эту войну обеспечивают. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Украина может все вооруженные силы потерять. Сто двадцать пять тысяч – не так уж и много, если рассматривать это с точки зрения эффективности современных вооружений».

Напоследок сторонник агрессивной политики Кремля в отношении Украины добавил, что маловероятно, что Западу и США удастся измотать Российскую Федерацию. Ведь схема повторяется одна и та же. Москва к этому уже давно привыкла.

screenshot — ukraina.ru

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Чалый высказал мнение относительно вероятности столкновения России с Украиной.